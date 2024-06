Ha la porta che dà sulla strada

: . Colui che dirige l'esercizio commerciale in virtù del suo possesso è detto proprietario o anche esercente o negoziante. Un negozio è una struttura, costituita da una o più stanze, in cui si vende della merce di varia natura. Detto anche esercizio commerciale, necessita di una autorizzazione rilasciata dall'autorità competente per il suo esercizio.

Italiano: Sostantivo: negozio ( approfondimento) m (pl.: negozi) . (commercio) esercizio commerciale in cui si vende della merce di varia natura, punto vendita quasi alla fine della via, il negozio di cui ti ho parlato è molto caratteristico.. scambio commerciale. Voce verbale: negozio . prima persona singolare dell'indicativo presente di negoziare. Sillabazione: ne | gò | zio. Pronuncia: IPA: /ne'gtsjo/ .