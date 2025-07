Pesante trina per guarnire nei cruciverba: la soluzione è Macramè

Home / Soluzioni Cruciverba / Pesante trina per guarnire

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pesante trina per guarnire' è 'Macramè'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACRAMÈ

Curiosità e Significato di Macramè

Vuoi sapere di più su Macramè? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Macramè.

Perché la soluzione è Macramè? Il macramè è un'antica tecnica di lavorazione tessile che utilizza nodi decorativi per creare motivi intricati e raffinati. Spesso impiegato per realizzare tende, tovaglie o decorazioni, dona un tocco di eleganza artigianale agli ambienti. La sua versatilità lo rende perfetto anche come dettaglio originale e sofisticato. Insomma, il macramè è un modo elegante per arricchire gli spazi con stile e creatività.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pesante trina per guarnizioniLegno nero lucente e pesanteUn mezzo pesanteGravato da un pesante carico di lavoroPesante gravoso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Macramè

Se ti sei imbattuto nella definizione "Pesante trina per guarnire", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

C Como

R Roma

A Ancona

M Milano

È -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I B A B L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BILBAO" BILBAO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.