Si percepisce in giugno nei cruciverba: la soluzione è Quattordicesima

Home / Soluzioni Cruciverba / Si percepisce in giugno

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Si percepisce in giugno' è 'Quattordicesima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUATTORDICESIMA

Curiosità e Significato di Quattordicesima

Hai risolto il cruciverba con Quattordicesima? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 15 lettere più frequenti: Quattordicesima.

Perché la soluzione è Quattordicesima? La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva che alcuni lavoratori ricevono di solito a giugno o a luglio, come bonus estivo. È un integralmente un'ulteriore paga, pensata per aiutare le famiglie durante il periodo delle vacanze o le spese estive. Quindi, si percepisce proprio in giugno, per dare un sollievo economico prima dell'estate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si percepisce vedendo in tre dimensioniIl 30 giugno si celebrano i primi della chiesaSi festeggia il 13 giugnoSi percepisce dopo anni di lavoroSi percepisce stando a riposo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Quattordicesima

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si percepisce in giugno", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Q Quarto

U Udine

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

C Como

E Empoli

S Savona

I Imola

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N I C A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANALI" CANALI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.