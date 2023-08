Il 30 giugno si celebrano i primi della chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il 30 giugno si celebrano i primi della chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARTIRI

Significato/Curiosita : Il 30 giugno si celebrano i primi della chiesa

celebrano la stessa liturgia bizantina. l'unico organismo della chiesa ortodossa partecipa come tale nelle relazioni con le altre chiese cristiane. i... Espressioni come: martiri di chicago martiri di belfiore martiri di fiesole tredici martiri di san piero a ponti martiri del turchino martiri della benedicta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

