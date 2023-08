Si festeggia il 13 giugno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si festeggia il 13 giugno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : SANT ANTONIO DA PADOVA

Significato/Curiosita : Si festeggia il 13 giugno

La possibilità di altre (sei) vite; il 17 diventa quindi “1 vita per 7 volte”. in varie città d'italia si festeggia questa giornata con iniziative artistiche... Disambiguazione – "antonio da padova" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi antonio da padova (disambigua). «qui, in terra, l'occhio dell'anima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

