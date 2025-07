Lo è, quando dorme, ogni bimbo nei cruciverba: la soluzione è Angioletto

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo è, quando dorme, ogni bimbo' è 'Angioletto'.

ANGIOLETTO

Curiosità e Significato di Angioletto

Hai risolto il cruciverba con Angioletto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Angioletto.

Perché la soluzione è Angioletto? Angioletto è un termine affettuoso che indica un bambino dolce, innocente e angelico, come un piccolo angelo custode. Spesso usato per descrivere un bimbo che dorme sereno, trasmette tenerezza e purezza. È un modo tenero per sottolineare la delicata innocenza dei più piccoli, che, anche nel sonno, sembrano portare con sé tutta la pace e la bontà del cielo.

Come si scrive la soluzione Angioletto

Se "Lo è, quando dorme, ogni bimbo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

N Napoli

G Genova

I Imola

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T T S S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TSE TSE" TSE TSE

