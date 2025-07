La Santa patrona dei fiorai nei cruciverba: la soluzione è Dorotea

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La Santa patrona dei fiorai' è 'Dorotea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOROTEA

Curiosità e Significato di Dorotea

Vuoi sapere di più su Dorotea? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Dorotea.

Perché la soluzione è Dorotea? Dorotea è la santa patrona dei fiorai, riconosciuta come colei che protegge e dà prosperità a coloro che si dedicano alla cura dei fiori. La sua figura ispira fiducia e passione per la natura e la bellezza. Venerata in molte tradizioni, Dorotea rappresenta il legame tra arte floreale e spiritualità, ricordandoci l'importanza di coltivare con amore e dedizione.

Come si scrive la soluzione Dorotea

Hai davanti la definizione "La Santa patrona dei fiorai" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

O Otranto

R Roma

O Otranto

T Torino

E Empoli

A Ancona

