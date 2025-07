La Eleanor attivista ed ex First Lady statunitense nei cruciverba: la soluzione è Roosevelt

ROOSEVELT

Curiosità e Significato di Roosevelt

Perché la soluzione è Roosevelt? Roosevelt è un cognome di origine olandese che si associa a figure storiche importanti come Theodore e Franklin D. Roosevelt, ex Presidenti degli Stati Uniti. Entrambi sono ricordati per il loro ruolo nel guidare il paese attraverso periodi cruciali, promuovendo riforme sociali e politiche. Il nome è spesso sinonimo di leadership forte e determinazione, simboli di un’epoca di grandi cambiamenti.

Come si scrive la soluzione Roosevelt

R Roma

O Otranto

O Otranto

S Savona

E Empoli

V Venezia

E Empoli

L Livorno

T Torino

