FOCACCIA

Curiosità e Significato di Focaccia

Perché la soluzione è Focaccia? La focaccia è una tipica specialità toscana, una pagnotta soffice e croccante, aromatizzata con olio extravergine d'oliva e sale. Spesso arricchita con rosmarino o cipolle, rappresenta un simbolo della tradizione culinaria della regione. Perfetta da gustare da sola o come accompagnamento, questa delizia è amata in tutta Italia e nel mondo. Un vero must della cucina toscana!

Come si scrive la soluzione Focaccia

Stai cercando la risposta alla definizione "In Toscana è la schiacciata all olio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

O Otranto

C Como

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

