SOLUZIONE: PESCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quella tabacchiera ha forma schiacciata" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella tabacchiera ha forma schiacciata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Pesca? La pesca, anche chiamata pesca piatta, si riferisce a un tipo di tabacchiera caratterizzata da una forma appiattita e compatta, che permette di portarla facilmente in tasca o in borsa. Questa forma schiacciata favorisce la praticità e la comodità durante l'uso. La sua struttura la rende ideale per chi desidera un oggetto funzionale e facilmente trasportabile, mantenendo un design essenziale e pratico.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Quella tabacchiera ha forma schiacciata" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella tabacchiera ha forma schiacciata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pesca:

P Padova E Empoli S Savona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella tabacchiera ha forma schiacciata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

