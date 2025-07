Diventano spazzole nei cruciverba: la soluzione è Setole

Home / Soluzioni Cruciverba / Diventano spazzole

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Diventano spazzole' è 'Setole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SETOLE

Curiosità e Significato di Setole

Approfondisci la parola di 6 lettere Setole: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Setole? Setole sono i filamenti che compongono le spazzole, come quelle per i capelli o per le scope. Sono le piccole fibre che permettono di catturare polvere, sporco o capelli, rendendo gli strumenti di pulizia efficaci. In parole semplici, sono le punte che svolgono il lavoro di pulizia e cura. Quindi, quando si dice diventano spazzole, ci si riferisce alla trasformazione delle setole in strumenti utili per la pulizia quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo diventano gli ex-presidenti della RepubblicaSe ne fanno spazzoleDiventano moscheDiventano incandescenti in certe lampadineSolo poche attrici lo diventano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Setole

Hai trovato la definizione "Diventano spazzole" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

E Empoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P H H O P I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "HIP HOP" HIP HOP

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.