Se ne fanno spazzole nei cruciverba: la soluzione è Setole

Home / Soluzioni Cruciverba / Se ne fanno spazzole

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Se ne fanno spazzole' è 'Setole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SETOLE

Curiosità e Significato di Setole

La soluzione Setole di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Setole per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Setole? Le setole sono i filamenti rigidi o morbidi che compongono la parte più esterna di spazzole, spazzolini o scope, fondamentali per la loro funzione di pulizia o stropicciamento. Sono realizzate con materiali diversi e vengono utilizzate in vari ambiti, dall’igiene personale alla cura della casa. In sostanza, le setole sono gli elementi essenziali che consentono di spazzolare e mantenere puliti oggetti e superfici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Se ne fanno maschereNe fanno parte anche oche e gallineI Cinesi ne fanno spaghettiSe ne fanno pipe di pregioNe fanno largo uso gli istituti di bellezza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Setole

Hai trovato la definizione "Se ne fanno spazzole" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

E Empoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E I Q A U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AQUILE" AQUILE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.