Discussa nave da caccia nei cruciverba: la soluzione è Baleniera

Home / Soluzioni Cruciverba / Discussa nave da caccia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Discussa nave da caccia' è 'Baleniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BALENIERA

Curiosità e Significato di Baleniera

Vuoi sapere di più su Baleniera? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Baleniera.

Perché la soluzione è Baleniera? La baleniera è una nave da caccia utilizzata storicamente per catturare le balene, animali marini di grande dimensione. Queste imbarcazioni erano attrezzate per affrontare le sfide delle spedizioni oceaniche e contribuivano alla raccolta di olio e altri derivati essenziali. Un capitolo affascinante della storia marittima che riflette l’ingegno e le pratiche dell’uomo in mare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una nave per la caccia ai cetaceiUna nave molto discussaLo scheletro della naveNon la lascia la nave fermaTramezzo da nave

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Baleniera

Se "Discussa nave da caccia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

E Empoli

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A M I D D I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIADEMI" DIADEMI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.