Una nave per la caccia ai cetacei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una nave per la caccia ai cetacei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BALENIERA

Significato/Curiosita : Una nave per la caccia ai cetacei

la caccia alla balena è una caccia, mediante navi e barche,in generale a tutti i cetacei di grandi dimensioni. la caccia alla balena ha origini risalenti... Progetto di riferimento. avvisa l'autore: {{avvisocontrolcopy|voce=baleniera}}--~~~~ la baleniera è una imbarcazione utilizzata per la caccia ai cetacei, dotata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Una nave per la caccia ai cetacei : nave; caccia; cetacei; La sistemazione di una nave alla fonda; Si vede se la nave è in secca; Gira sulla torretta della nave ; Una sosta della nave ; Gigantesca nave per il trasporto di greggio; Le stazioni di una nave ; Può bloccare la nave ; È gustoso cotto alla caccia tora; Gambaletti di tela utilizzati dai caccia tori; Fu caccia to dal Paradiso Terrestre; caccia guida lo fu di Dante; Uccello africano caccia tore di rettili; caccia grossa in Africa; Grandi cani da caccia dal pelo raso; cetacei noti per la loro intelligenza e socialità; Enorme vasca per cetacei ; Un enorme vasca per cetacei ; Stile di nuoto da cetacei ; cetacei dei fiumi sudamericani; cetacei che si spiaggiano; cetacei forniti d un enorme dente;

Cerca altre Definizioni