Una nave molto discussa nei cruciverba: la soluzione è Baleniera

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una nave molto discussa' è 'Baleniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BALENIERA

Perché la soluzione è Baleniera? Una baleniera è una nave storicamente utilizzata per la caccia alle balene, spesso al centro di polemiche per i metodi e l’impatto ambientale. Il termine può anche essere usato in senso figurato per indicare qualcosa che suscita dibattiti o grandi discussioni. Insomma, una “nave molto discussa” che ha scritto pagine importanti nella storia marittima e ambientale.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

E Empoli

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

