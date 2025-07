Danno legno per parquet nei cruciverba: la soluzione è Faggi

FAGGI

Curiosità e Significato di Faggi

Perché la soluzione è Faggi? Faggi è il plurale di faggio, un tipo di albero molto apprezzato in falegnameria. Il legno di faggio è ideale per parquet grazie alla sua durezza, resistenza e superficie liscia, che permette di creare pavimenti eleganti e duraturi. Utilizzato anche per mobili e altri lavori di precisione, rappresenta una scelta di qualità per ambienti raffinati.

Come si scrive la soluzione Faggi

Stai cercando la risposta alla definizione "Danno legno per parquet"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

