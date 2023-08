Legno africano per parquet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legno africano per parquet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IROKO

Significato/Curiosità : Legno africano per parquet

L'Iroko è un pregiato legno africano spesso utilizzato per la produzione di parquet e arredi di alta qualità. Scientificamente noto come Milicia excelsa, questo legno proviene principalmente dalle regioni dell'Africa occidentale e centrale. L'Iroko è ampiamente apprezzato per la sua durabilità, resistenza e aspetto elegante. Il legno ha una colorazione variegata, che può andare dal giallo-oro al marrone scuro, spesso sviluppando una patina più scura con l'invecchiamento. Questa caratteristica estetica e la sua capacità di resistere all'usura lo rendono una scelta popolare per pavimenti in legno, creando un ambiente caldo e invitante in spazi residenziali e commerciali.

Altre risposte alla domanda : Legno africano per parquet : legno; africano; parquet; Può esserlo un legno ; Cabina di legno per i bagnanti; Albero che dà un legno senza nodi; Pezzetto di legno per togliere il cibo tra i denti; Grande recipiente circolare in origine di legno ; Mammifero africano ghiotto di formiche; Lago africano ; Fiume africano bifronte; Incroci fra noti equini di cui uno africano ; Suino africano simile al cinghiale; Possono essere di piastrelle laminati parquet ; Strisce che compongono il parquet ; Albero che fornisce un legno per parquet ; Diurno legno per parquet ; Lunga asse per parquet ;

Cerca altre Definizioni