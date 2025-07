Danno un legno bianco per la costruzione di mobili pregiati nei cruciverba: la soluzione è Aceri

ACERI

Curiosità e Significato di Aceri

Vuoi sapere di più su Aceri? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Aceri.

Perché la soluzione è Aceri? Gli aceri sono alberi noti per il loro legno bianco e pregiato, molto apprezzato nella realizzazione di mobili di alta qualità. Il loro legname è durevole, resistente e dall’aspetto elegante, rendendo ogni pezzo unico e raffinato. Questi alberi, oltre a essere belli da vedere, rappresentano una scelta ideale per chi desidera arredare con stile e durabilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Legno per mobili pregiatiDànno un legno biancoBoschi che forniscono legno biancoDà un legno per mobiliUn legno per mobili di pregio

Come si scrive la soluzione Aceri

Hai trovato la definizione "Danno un legno bianco per la costruzione di mobili pregiati" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

C Como

E Empoli

R Roma

I Imola

