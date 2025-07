Cupi e prolungati rumori nei cruciverba: la soluzione è Boati

BOATI

Curiosità e Significato di Boati

Perché la soluzione è Boati? Boati sono suoni forti e prolungati, spesso associati a rumori improvvisi come esplosioni o tuoni. Questi rumori intensi e duraturi catturano l’attenzione e possono essere causati da eventi naturali o attività umane. In generale, rappresentano un rumore forte e persistente che si fa sentire chiaramente nell’ambiente circostante. La loro presenza rende evidente un evento potente o improvviso.

Come si scrive la soluzione Boati

B Bologna

O Otranto

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N T A I A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NATALIA" NATALIA

