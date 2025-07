Costringe un funzionario a cambiare città nei cruciverba: la soluzione è Trasferimento

TRASFERIMENTO

Curiosità e Significato di Trasferimento

Approfondisci la parola di 13 lettere Trasferimento: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Trasferimento? Il termine trasferimento indica il cambiamento di sede lavorativa, spesso imposto o deciso dall'azienda, che porta un dipendente a spostarsi in un'altra città o regione. È una decisione che può coinvolgere aspetti pratici e personali, e rappresenta un vero e proprio cambio di vita professionale e abitativo. In sostanza, si tratta di spostare ufficialmente un funzionario da una località all’altra, per motivi legati al lavoro o alle esigenze dell’organizzazione.

Come si scrive la soluzione Trasferimento

Stai cercando la risposta alla definizione "Costringe un funzionario a cambiare città"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

S Savona

F Firenze

E Empoli

R Roma

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

