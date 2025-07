Così si può chiamare un callo nei cruciverba: la soluzione è Tiloma

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Così si può chiamare un callo' è 'Tiloma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TILOMA

Curiosità e Significato di Tiloma

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tiloma più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tiloma.

Perché la soluzione è Tiloma? Il termine tiloma indica un callo duro e spesso, formato dalla pressione o sfregamento ripetuto sulla pelle. Solitamente si sviluppa sui piedi o sulle mani, proteggendo i tessuti sottostanti, ma può causare fastidio. È una parola poco comune, ma efficace per descrivere questa condizione cutanea, spesso legata a usi quotidiani o attività fisiche. Conoscere il termine aiuta a parlarne con più precisione e cura.

Come si scrive la soluzione Tiloma

Se ti sei imbattuto nella definizione "Così si può chiamare un callo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

I Imola

L Livorno

O Otranto

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E S O M O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MESTOLO" MESTOLO

