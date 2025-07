Così si può chiamare l ufficio di una banca nei cruciverba: la soluzione è Filiale

FILIALE

Curiosità e Significato di Filiale

Perché la soluzione è Filiale? Una filiale è una succursale di una banca, ovvero un ufficio situato in un luogo diverso dalla sede centrale, che offre servizi finanziari ai clienti. È il punto di riferimento per chi ha bisogno di operare con la banca senza recarsi nella sede principale. In sintesi, la filiale rende più facile e comodo accedere ai servizi bancari ovunque ci si trovi.

Come si scrive la soluzione Filiale

Hai davanti la definizione "Così si può chiamare l ufficio di una banca" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

