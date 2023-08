Così e l uovo che si può sgusciare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così e l uovo che si può sgusciare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SODO

Significato/Curiosita : Cosi e l uovo che si puo sgusciare

Di pasta, sia in bianco che conditi col sugo di pomodoro. si mescola la pasta cotta al dente con uovo battuto e formaggio. può essere arricchita con svariati... L'uovo sodo è una preparazione culinaria dell'uovo che consente di consumarne tuorlo e albume in forma solida. la preparazione di un uovo sodo consiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

