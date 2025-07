Confinano con i Ternani nei cruciverba: la soluzione è Perugini

PERUGINI

Curiosità e Significato di Perugini

Perché la soluzione è Perugini? Perugini indica le persone originarie di Perugia, città storica e culturale dell'Umbria. Il termine rappresenta il senso di appartenenza a questa regione ricca di tradizioni, arte e storia. Sono conosciuti per la loro ospitalità e il forte legame con il territorio. Insomma, i Perugini sono il cuore pulsante di una terra amata e ricca di fascino.

Come si scrive la soluzione Perugini

P Padova

E Empoli

R Roma

U Udine

G Genova

I Imola

N Napoli

I Imola

