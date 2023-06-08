Confinano con i Pugliesi

SOLUZIONE: MOLISANI

Perché la soluzione è Molisani? I molisani sono le persone che abitano nella regione del Molise, un territorio che si trova tra l'Abruzzo e la Puglia. Questa vicinanza geografica fa sì che condividano molte tradizioni, usanze e caratteristiche culturali con i pugliesi. La loro posizione li rende parte di un continuum di culture meridionali italiane, caratterizzate da un ricco patrimonio storico e gastronomico.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Confinano con i Pugliesi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Confinano con i Pugliesi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Per risolvere la definizione "Confinano con i Pugliesi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Confinano con i Pugliesi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Molisani:

M Milano O Otranto L Livorno I Imola S Savona A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Confinano con i Pugliesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

