PIATTELLO

Curiosità e Significato di Piattello

Perché la soluzione è Piattello? Il termine piattello si riferisce a un bersaglio di forma circolare, usato nelle gare di tiro a volo, come il tiro al piattello. Creato in ceramica o altro materiale resistente, viene lanciato in aria e i concorrenti cercano di colpirlo con la pistola o il fucile. È protagonista delle competizioni sportive dedicate a questa affascinante disciplina.

Come si scrive la soluzione Piattello

P Padova

I Imola

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

