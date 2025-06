Figure geometriche... per le gare di tiro a segno nei cruciverba: la soluzione è Poligoni

POLIGONI

Curiosità e Significato... La parola Poligoni è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Poligoni.

Perché la soluzione è Poligoni? Poligoni sono figure geometriche con almeno tre lati, come triangoli, quadrati e pentagoni. Nel contesto delle gare di tiro a segno, si riferiscono alle forme geometriche di bersagli o target utilizzati, spesso disposti in modo strategico per mettere alla prova precisione e abilità dei tiratori. Sono strumenti fondamentali per testare concentrazione e controllo nel tiro sportivo.

Hai davanti la definizione "Figure geometriche... per le gare di tiro a segno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

G Genova

O Otranto

N Napoli

I Imola

