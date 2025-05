Un bersaglio del tiro al volo nei cruciverba: la soluzione è Piattello

PIATTELLO

Curiosità e Significato di "Piattello"

Un bersaglio del tiro al volo, noto come piattello, è un disco di ceramica che viene lanciato in aria per essere colpito con un fucile o un fucile a spurgo. Viene utilizzato in discipline come il tiro a volo, dove il concorrente deve colpire il piattello in movimento.

Come si scrive la soluzione: Piattello

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un bersaglio del tiro al volo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

