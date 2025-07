Bassa pianta con tronco nascosto nei cruciverba: la soluzione è Cespuglio

CESPUGLIO

Curiosità e Significato di Cespuglio

La soluzione Cespuglio di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cespuglio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cespuglio? Un cespuglio è una pianta bassa e folta, con molti rami che crescono vicino al suolo e spesso nascosti alla vista. Si tratta di una crescita compatta, perfetta per abbellire giardini o creare siepi naturali. La sua presenza dona colore e vita agli spazi verdi, offrendo anche rifugio a piccoli animali. Insomma, il cespuglio è un elemento fondamentale del paesaggio naturale.

Come si scrive la soluzione Cespuglio

Hai trovato la definizione "Bassa pianta con tronco nascosto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

E Empoli

S Savona

P Padova

U Udine

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O P E U S A N V R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUPERNOVA" SUPERNOVA

