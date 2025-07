Al limite, nell eventualità in cui nei cruciverba: la soluzione è Casomai

Home / Soluzioni Cruciverba / Al limite, nell eventualità in cui

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Al limite, nell eventualità in cui' è 'Casomai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASOMAI

Curiosità e Significato di Casomai

Approfondisci la parola di 7 lettere Casomai: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Casomai? Casomai è un termine che si usa per indicare una possibilità futura, anche molto remota, di qualcosa che potrebbe accadere. È come dire se mai succederà o nel caso in cui... Si utilizza per esprimere un'eventualità poco certa, ma comunque considerata. Insomma, è un modo semplice per prepararsi mentalmente a un eventuale scenario, senza dare nulla per scontato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Punto della traiettoria di un astro in cui questo è più vicino al SoleLa frase aggiunta a una battuta nell entrata in scena con cui l attore cerca l applausoFino al punto in cuiL attività con cui si propone al pubblico un prodottoFiume che nasce vicino al Brennero e muore nell Adige

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Casomai

Hai trovato la definizione "Al limite, nell eventualità in cui" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

S Savona

O Otranto

M Milano

A Ancona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F I E N I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FENICI" FENICI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.