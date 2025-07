Affiorata in superficie nei cruciverba: la soluzione è Emersa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Affiorata in superficie' è 'Emersa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMERSA

Curiosità e Significato di Emersa

Vuoi sapere di più su Emersa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Emersa.

Perché la soluzione è Emersa? Affiorata in superficie indica qualcosa che emerge o si manifesta lentamente, come un segnale nascosto che diventa visibile. La parola emersa si riferisce a ciò che, prima nascosto o sott'acqua, si mostra chiaramente. È spesso usata per descrivere emozioni, idee o elementi naturali che emergono dal nulla, portando alla luce ciò che era celato, rendendo tutto più evidente e comprensibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Costellano la superficie della LunaUmida in superficieNella superficie e nel volumeLa superficie della TerraUn lago salato la cui superficie è in continua diminuzione

Come si scrive la soluzione Emersa

Stai cercando la risposta alla definizione "Affiorata in superficie"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

M Milano

E Empoli

R Roma

S Savona

A Ancona

