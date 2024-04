La Soluzione ♚ Costellano la superficie della Luna La definizione e la soluzione di 7 lettere: Costellano la superficie della Luna. CRATERI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Costellano la superficie della luna: Segue una lista dei crateri d'impatto presenti sulla superficie di Marte. La nomenclatura di Marte è regolata dall'Unione Astronomica Internazionale; la lista contiene solo formazioni esogeologiche ufficialmente riconosciute da tale istituzione. I crateri di Marte con diametro maggiore di 60 km portano il nome di scienziati, scrittori o altri uomini che hanno legato il proprio nome o le proprie opere a Marte, quelli con diametro inferiore ai 60 km prendono il nome di città del mondo con non più di 100 000 abitanti. Fanno eccezione tra i crateri maggiori Margulis, Marvin, Roemer e Sklodowska: quest'ultimo fu l'unico dedicato ad una donna sul ... Inglese Sostantivo Significato e Curiosità su: Segue una lista dei crateri d'impatto presenti sulla superficie di Marte. La nomenclatura di Marte è regolata dall'Unione Astronomica Internazionale; la lista contiene solo formazioni esogeologiche ufficialmente riconosciute da tale istituzione. I crateri di Marte con diametro maggiore di 60 km portano il nome di scienziati, scrittori o altri uomini che hanno legato il proprio nome o le proprie opere a Marte, quelli con diametro inferiore ai 60 km prendono il nome di città del mondo con non più di 100 000 abitanti. Fanno eccezione tra i crateri maggiori Margulis, Marvin, Roemer e Sklodowska: quest'ultimo fu l'unico dedicato ad una donna sul ... crater sing (pl.: craters) (geologia) cratere lunar crater -cratere lunare

-cratere lunare the crater of a volcano - il cratere di un vulcano Pronuncia IPA: /'ke.t/ Etimologia / Derivazione dal latino crater, a sua volta dal greco antico at (kratr) Latino Sostantivo crater m, terza decl. secchio, vaso, recipiente di forma concava (geologia) cratere Pronuncia IPA: /'kra.ter/ Etimologia / Derivazione dal greco antico at (kratr) inglese The Free Dictionary, edizione online Merriam-Webster, Versione on-line WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano Douglas Harper, Online Etymology Dictionary

latino Enrico Olivetti, Dizionario Latino Olivetti edizione on line su www.dizionario-latino.com , Olivetti Media Communication

La risposta a Costellano la superficie della Luna

CRATERI

La risposta di 7 lettere per risolvere 'Costellano la superficie della Luna' è CRATERI.