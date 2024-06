La superficie della Terra

: La crosta terrestre (chiamata comunemente superficie terrestre), in geologia e in geofisica, è uno degli involucri concentrici di cui è costituita la Terra: per la precisione, si intende lo strato più esterno della Terra solida, limitata inferiormente dalla Discontinuità di Mohorovicic, avente uno spessore medio variabile fra 4 (crosta oceanica) e 70 chilometri (crosta continentale). .

Italiano: Sostantivo: crosta ( approfondimento) f sing (pl.: croste) . strato di materiale indurito e compatto situato sulla superficie più esterna di un corpo altrimenti più soffice. (in particolare) lo strato esterno, croccante e friabile, del pane del pane mi piace più la crosta che la mollica.. (in particolare), (medicina) lo strato di sangue raggrumato che si forma sopra una ferita durante il processo di cicatrizzazione la ferita ha fatto la crosta, guarirà presto.