Accuratamente scelto ha una taglia sulla testa nei cruciverba: la soluzione è Ricercato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Accuratamente scelto ha una taglia sulla testa' è 'Ricercato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RICERCATO

Curiosità e Significato di Ricercato

Perché la soluzione è Ricercato? Ricercato indica qualcuno che è ufficialmente cercato dalle autorità, spesso per aver commesso un reato. È un termine usato in ambito investigativo e mediatico, segnalando che la persona è nel mirino delle forze dell'ordine e potrebbe essere ovunque, in fuga o nascosta. Quando si dice che una persona è ricercata, si sottolinea la sua notorietà come soggetto da trovare e catturare.

Come si scrive la soluzione Ricercato

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

R Roma

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

