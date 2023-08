Una signorina che ha Scelto di non sposarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una signorina che ha Scelto di non sposarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ZITELLA

Significato/Curiosita : Una signorina che ha scelto di non sposarsi

di ciò). il console rifiuta categoricamente: egli ha disconosciuto il già poco amato figlio dopo che questi ha abbandonato la famiglia per sposarsi e... Giappone con il nome di baba-nuki (in inglese "old maid", letteralmente "zitella"). all'inizio della partita il mazziere sceglie (o fa scegliere) una carta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una signorina che ha Scelto di non sposarsi : signorina; scelto; sposarsi; La signorina inglese; Una signorina bavarese ted; signorina francese; signorina a Londra; signorina per gli inglesi; L artista scelto per le banconote da 500000 lire; Un soldato scelto di fanteria; scelto come può essere un domicilio; Se è abile è scelto ; scelto da chi vota; sposarsi congiungersi; Permette all ex coniuge di risposarsi ; sposarsi in centro;

Cerca altre Definizioni