Veniva spinta da uomini seduti sopra nei cruciverba: la soluzione è Trireme

Home / Soluzioni Cruciverba / Veniva spinta da uomini seduti sopra

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Veniva spinta da uomini seduti sopra' è 'Trireme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRIREME

Curiosità e Significato di Trireme

Non fermarti alla soluzione! Conosci Trireme più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Trireme.

Perché la soluzione è Trireme? Una trireme era una potente nave da guerra dell’antica Grecia, caratterizzata da tre ordini di remi gestiti da uomini seduti uno sopra l’altro. Questa imbarcazione, veloce e manovrabile, veniva usata per battaglie navali e combattimenti in mare aperto. Il suo nome deriva dal fatto che aveva tre file di rematori, simbolo di forza e strategia militare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Uomini di valoreGli uomini inglesiUomini di antico stampoVeniva punita anche col rogoInnalzati mattone sopra mattone

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Trireme

Stai cercando la risposta alla definizione "Veniva spinta da uomini seduti sopra"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

I Imola

R Roma

E Empoli

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R M A A B N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BARMAN" BARMAN

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.