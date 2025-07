Una cerimonia in cantiere nei cruciverba: la soluzione è Varo

VARO

Curiosità e Significato di Varo

Perché la soluzione è Varo? Varo indica l'atto di far scivolare in acqua una nave o un'imbarcazione appena costruita, segnando il suo primo affaccio al mare. È una cerimonia simbolica molto importante nel settore navale, che celebra il completamento della costruzione e l'inizio delle navigazioni ufficiali. La parola rappresenta quindi un momento di festa e di speranza per il successo di un nuovo progetto marittimo.

Come si scrive la soluzione Varo

V Venezia

A Ancona

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P C O A M O S L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCAMPOLO" SCAMPOLO

