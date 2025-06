Detto di festa o cerimonia sontuosa nei cruciverba: la soluzione è Solenne

SOLENNE

Curiosità e Significato di Solenne

Non fermarti alla soluzione! Conosci Solenne più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Solenne.

Perché la soluzione è Solenne? Solenne descrive qualcosa di molto importante, ufficiale o ricco di dignità, spesso legato a cerimonie o eventi formali e solenni. È usato per indicare occasioni o atmosfere che trasmettono rispetto, maestosità e rispetto delle tradizioni. In sintesi, rappresenta un momento o un evento che si distingue per la sua importanza e raffinatezza, rendendo ogni celebrazione memorabile e di grande valore.

Come si scrive la soluzione Solenne

S Savona

O Otranto

L Livorno

E Empoli

N Napoli

N Napoli

E Empoli

