SANARE

Curiosità e Significato di Sanare

Perché la soluzione è Sanare? Sanare significa correggere o sistemare una situazione irregolare, riportandola alla legalità o alla normalità. È un termine spesso usato in contesti giuridici, amministrativi o edilizi, dove si interviene per eliminare irregolarità o difetti. In pratica, vuol dire mettere a posto le cose, assicurando che tutto sia in regola e conforme alle norme vigenti. È un passo importante per garantire sicurezza e correttezza.

Come si scrive la soluzione Sanare

S Savona

A Ancona

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I L E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ELISI" ELISI

