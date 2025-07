Pomodori di forma allungata come il San Marzano nei cruciverba: la soluzione è Perini

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pomodori di forma allungata come il San Marzano' è 'Perini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERINI

Curiosità e Significato di Perini

La soluzione Perini di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Perini per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Perini? Perini è un termine che si riferisce a una varietà di pomodori di forma allungata simili al San Marzano, apprezzati per il sapore intenso e la consistenza carnosa. Questi pomodori sono spesso utilizzati nella preparazione di sughi e conserve grazie alla loro qualità e versatilità in cucina. La parola evoca quindi un prodotto di alta qualità e tradizione italiana nel mondo della gastronomia.

Come si scrive la soluzione Perini

Hai davanti la definizione "Pomodori di forma allungata come il San Marzano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

I Imola

