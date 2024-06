Vaso di forma allungata

: L'anfora (dal greco µfe, da µf + fµa, "esser portato da entrambe le parti", attraverso il latino amphora) è un vaso di terracotta a due manici, definiti anse, di forma affusolata o globulare utilizzato nell'antichità per il trasporto di derrate alimentari liquide o semiliquide, come vino, olio, salse di pesce, conserve di frutta, miele, ecc. Si possono classificare in fenicie o puniche, greche, etrusche, della Magna Grecia (greco-italiche antiche) e romane.

Italiano: Sostantivo: anfora ( approfondimento) f sing (pl.: anfore) . antico vaso usato per la trasportazione di viveri. ripetizione di una parola o frasi all'inizio dei versi. Sillabazione: àn | fo | ra. Pronuncia: IPA: /'anfora/ . Etimologia / Derivazione: dal latino àmphora .