Il pagamento che non lascia traccia nei cruciverba: la soluzione è Cash

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il pagamento che non lascia traccia' è 'Cash'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASH

Curiosità e Significato di Cash

Approfondisci la parola di 4 lettere Cash: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cash? Il termine cash indica il pagamento in contanti, un metodo che non lascia tracce ufficiali o digitali. È spesso scelto per la sua immediatezza e anonimato, garantendo privacy e semplicità. Tuttavia, questa caratteristica può anche portare a rischi e problemi legati all’illegalità. In breve, il cash rappresenta un modo di pagare che evita registrazioni formali, ma richiede attenzione e responsabilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una traccia che si lasciaUn inchiostro che non lascia traccia sulla cartaSi dice di chi passa e non lascia tracciaUn inchiostro che non lascia tracciaNon si lascia corrompere

Come si scrive la soluzione Cash

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il pagamento che non lascia traccia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

S Savona

H Hotel

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R I T A C O V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RICAVATO" RICAVATO

