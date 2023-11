La definizione e la soluzione di: Un inchiostro che non lascia traccia sulla carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SIMPATICO

Significato/Curiosita : Un inchiostro che non lascia traccia sulla carta

La carta carbone è una carta rivestita su un lato da uno strato di inchiostro asciutto, di solito unito a della cera, che era utilizzata per creare una... Lacarbone è unarivestita sulato da uno strato diasciutto, di solito unito a della cera,era utilizzata per creare una... Il sistema nervoso orto-simpatico, detto anche solo simpatico (in latino: pars sympathica divisionis autonomici systematis nervosi), ha varie funzioni legate alla generica reazione di attacco o fuga mediata da due neurotrasmettitori: acetilcolina (pre sinaptico) e noradrenalina (post sinaptico). Si contrappone al parasimpatico, insieme al quale costituisce una parte del sistema nervoso autonomo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un inchiostro che non lascia traccia sulla carta : inchiostro; lascia; traccia; sulla; carta; L inchiostro di stampanti e fotocopiatrici; L inchiostro delle fotocopiatrici; L inchiostro per le macchine fotocopiatrici; Elimina le macchie d inchiostro ; Contiene l inchiostro per le stampanti; lascia il pugile al tappeto; Le lascia cadere Pollicino nel bosco; lascia incerti; lascia l impronta dei denti; La percentuale di chi non lascia nulla a te; traccia indicatrice; File che tengono traccia della navigazione nel web; Una traccia sul terreno; La traccia il precursore; Segno traccia ; Dà nome a famose catacombe sulla Via Salaria; Escursioni sulla neve con le racchette ai piedi; Il grande canale sulla via delle Indie; Scrivono il loro nome sulla copertina del libro; Una limitata imposta sulla ricchezza; L altezza sulla carta d identità; Una carta dei tarocchi; Era una carta per copie dattiloscritte; Diffusa carta di credito; Usare la carta carbone;

Cerca altre Definizioni