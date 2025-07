Nave da guerra di piccolo tonnellaggio nei cruciverba: la soluzione è Cannoniera

Home / Soluzioni Cruciverba / Nave da guerra di piccolo tonnellaggio

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Nave da guerra di piccolo tonnellaggio' è 'Cannoniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANNONIERA

Curiosità e Significato di Cannoniera

La soluzione Cannoniera di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cannoniera per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cannoniera? Una cannoniera è una piccola nave da guerra progettata per combattimenti navali, spesso equipaggiata con cannoni e usata in operazioni di pattuglia o difesa costiera. La sua dimensione compatta le permette agilità e rapidità d’azione, rendendola ideale per missioni di sorveglianza e attacchi veloci. Insomma, una vera protagonista tra le unità navali di piccolo tonnellaggio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fu una colossale nave da guerra giapponeseAntica nave da guerra detta anche penteraEra una veloce nave da guerraUna nave da guerraNave ausiliaria da guerra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cannoniera

La definizione "Nave da guerra di piccolo tonnellaggio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

N Napoli

N Napoli

O Otranto

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O I A C N M A I Z M T O R I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IMMATRICOLAZIONE" IMMATRICOLAZIONE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.