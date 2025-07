Chiave che può aprire diverse serrature nei cruciverba: la soluzione è Passe Partout

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Chiave che può aprire diverse serrature' è 'Passe Partout'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PASSE PARTOUT

Curiosità e Significato di Passe Partout

Non fermarti alla soluzione! Conosci Passe Partout più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Passe Partout.

Perché la soluzione è Passe Partout? Passe-partout indica una chiave universale che può aprire molte serrature diverse, simbolo di flessibilità e accesso facilitato. Spesso usato anche in senso figurato, rappresenta un metodo o una soluzione che permette di superare vari ostacoli con facilità. È un termine che evoca versatilità e apertura, rendendolo ideale per descrivere strumenti o approcci che semplificano la vita.

Come si scrive la soluzione Passe Partout

Se ti sei imbattuto nella definizione "Chiave che può aprire diverse serrature", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I I C A C O R Mostra soluzione



