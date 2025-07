Alla cieca senza vedere dove si tocca nei cruciverba: la soluzione è Tastoni

Home / Soluzioni Cruciverba / Alla cieca senza vedere dove si tocca

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Alla cieca senza vedere dove si tocca' è 'Tastoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TASTONI

Curiosità e Significato di Tastoni

La soluzione Tastoni di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tastoni per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tastoni? TASTONI sono quei piccoli strumenti sensoriali che ci permettono di scoprire cosa c'è sotto le dita, come le bacchette per i non vedenti. Sono fondamentali per riconoscere gli oggetti al tatto, senza bisogno di guardarli. In modo simile, il termine richiama l'idea di esplorare e scoprire senza vedere, seguendo il senso del tatto. Un modo semplice e intuitivo di conoscere il mondo che ci circonda.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si fa per vedere a chi toccaCi si va per vedere il CenacoloSi fanno per vedere quanto è rimastoVi si possono adottare cuccioli senza padroniSi atteggia a gran signore senza esserlo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tastoni

Hai davanti la definizione "Alla cieca senza vedere dove si tocca" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T T A V I T À C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATTIVITÀ" CATTIVITÀ

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.