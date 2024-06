Si fa per vedere a chi tocca

: È usata soprattutto dai bambini per decidere chi dovrà svolgere un particolare ruolo all'interno di un gioco. La conta è una modalità di sorteggio: serve ad effettuare una scelta tra diverse opzioni, ad esempio tra più oggetti o persone. Ad esempio a nascondino designa il giocatore che deve cercare tutti gli altri nascosti, a mosca cieca chi sarà bendato, a passo e pesso chi sarà il primo a tirare la sua pietra. Di solito gli elementi tra cui si deve scegliere si dispongono in cerchio.

Italiano: Sostantivo: conta f inv . computo totale degli elementi presenti in un dato insieme (si veda anche conto, conteggio) stimare la conta totale dei presenti.. (fare la conta) processo per selezionare per sorte una persona, generalmente recitando una filastrocca o litania mentre si contano i presenti, per poi far ricadere la scelta sulla persona conteggiata per ultima alla fine della filastrocca stessa i ragazzi hanno deciso chi dovrà lavare i piatti facendo la conta.