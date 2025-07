Vi si conserva il sangue per le trasfusioni nei cruciverba: la soluzione è Emoteca

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi si conserva il sangue per le trasfusioni' è 'Emoteca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMOTECA

Curiosità e Significato di Emoteca

Non fermarti alla soluzione! Conosci Emoteca più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Emoteca.

Perché la soluzione è Emoteca? Un'emoteca è un luogo o un contenitore dove si conservano e si raccolgono emozioni, ricordi o sentimenti, spesso attraverso scritti, fotografie o oggetti significativi. È uno spazio di memorie che permette di preservare esperienze importanti nel tempo. In modo simile a un archivio emotivo, l'emoteca ci aiuta a ricordare e condividere ciò che abbiamo vissuto, rendendo ogni ricordo un prezioso patrimonio personale.

Come si scrive la soluzione Emoteca

Se "Vi si conserva il sangue per le trasfusioni" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

M Milano

O Otranto

T Torino

E Empoli

C Como

A Ancona

