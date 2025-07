Vi ha sede l osso occipitale nei cruciverba: la soluzione è Nuca

NUCA

Curiosità e Significato di Nuca

Hai risolto il cruciverba con Nuca? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Nuca.

Perché la soluzione è Nuca? La parola nuca indica la parte posteriore e inferiore del collo, quella zona che si trova alla base del cranio, appena sopra le spalle. È un termine molto comune per descrivere quella regione sensibile e spesso coinvolta nei movimenti del capo. In sintesi, la nuca è il punto di collegamento tra testa e tronco, fondamentale per la postura e i movimenti della testa.

Come si scrive la soluzione Nuca

N Napoli

U Udine

C Como

A Ancona

