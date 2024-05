Sostantivo

Curiosità su: La grattugia è un utensile usato in cucina per ridurre gli alimenti in briciole o striscioline. L'azione di staccare piccole particelle viene eseguita da dentini affilati. Le grattugie sono costruite in metallo, oggi principalmente in acciaio inox, plastica, porcellana e in gres con dentellature e fori di molte dimensioni, in relazione al tipo di materiale da grattugiare e alla finezza delle particelle in cui lo si vuole ridurre. La grattugia tradizionale italiana è quella usata per grattugiare il parmigiano, quelle più vecchie erano realizzate forando con un chiodo una lamiera metallica: le punte che si vengono a formare sul retro, dopo che la punta del chiodo aveva rotto la superficie e il corpo del chiodo passando le aveva deformate lasciandole in posizione perpendicolare alla lamiera, staccano particelle di formaggio che cade nei fori finendo direttamente sui cibi o nel cassetto sottostante.

grattugia f (pl.: grattugie)

utensile da cucina utilizzato per grattugiare il formaggio o altri alimenti duri (pane, carote, noce moscata, ecc.). Solitamente è costituita da una lamiera curva con delle asperità in rilievo

Sillabazione

grat | tù | gia

Etimologia / Derivazione

derivazione di grattare, dal germanico kratton

